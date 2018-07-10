Ракетчики ВВО провели серию электронных пусков по объектам условных террористов

Для организации связи был задействован современный мобильный комплекс «Редут-2УС», который обеспечил бесперебойную работу расчетов в условиях сильного воздействия средств РЭБ условного противника.

Еврейской автономной области расчеты ракетного соединения Восточного военного округа провели серию электронных (учебных) пусков ракет ОТРК «Искандер» по целям, имитирующим новые пункты управления.

В ходе тактического учения подразделения отработали ряд задач по перемещению, подготовке ракетных комплексов и данных для стрельбы.

Расчеты выполнили более 20 электронных (учебных) пусков уничтожили командный пункт условных террористов.

Для организации связи был задействован современный мобильный комплекс «Редут-2УС», недавно поступивший в соединение. Он обеспечил бесперебойную работу расчетов в условиях сильного воздействия средств РЭБ условного противника.

В мероприятиях было задействовано более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.