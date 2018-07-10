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Ракетчики ВВО провели серию электронных пусков по объектам условных террористов
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Ракетчики ВВО провели серию электронных пусков по объектам условных террористов 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Для организации связи был задействован современный мобильный комплекс «Редут-2УС», который обеспечил бесперебойную работу расчетов в условиях сильного воздействия средств РЭБ условного противника.
В Еврейской автономной области расчеты ракетного соединения Восточного военного округа провели серию электронных (учебных) пусков ракет ОТРК «Искандер» по целям, имитирующим новые пункты управления.
В ходе тактического учения подразделения отработали ряд задач по перемещению, подготовке ракетных комплексов и данных для стрельбы.
Расчеты выполнили более 20 электронных (учебных) пусков уничтожили командный пункт условных террористов.
Для организации связи был задействован современный мобильный комплекс «Редут-2УС», недавно поступивший в соединение. Он обеспечил бесперебойную работу расчетов в условиях сильного воздействия средств РЭБ условного противника.
В мероприятиях было задействовано более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.
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