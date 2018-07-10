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Нилов: более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
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Нилов: более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Положительные отзывы на законопроект пенсионой реформы поступили из более чем половины субъектов РФ, рассказал во вторник ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
"На данный момент из более чем 50% субъектов РФ поступили отзывы. Исходя из поступивших отзывов, позиции [регионов] имеют положительную направленность в отношении концепции законопроекта", — сказал Нилов.
"Активнее свою позицию выражают главы субъектов, чуть менее активно — законодательные собрания, но у них отмечается положительная динамика", — добавил он.
По словам парламентария, в отзывах заксобрания просят учесть при доработке законопроекта особенности регионов. «Например, заксобрание Мурманской области указывало на необходимость учесть специфику северных территорий», — уточнил парламентарий.
"Отрицательных отзывов [на законопроект] из регионов со стороны губернаторов и заксобраний не поступало", — заключил Нилов.
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