Нилов: более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы

Ярослав Нилов. Положительные отзывы на законопроект пенсионой реформы поступили из более чем половины субъектов РФ , рассказал во вторник ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР

"На данный момент из более чем 50% субъектов РФ поступили отзывы. Исходя из поступивших отзывов, позиции [регионов] имеют положительную направленность в отношении концепции законопроекта", — сказал Нилов.

"Активнее свою позицию выражают главы субъектов, чуть менее активно — законодательные собрания, но у них отмечается положительная динамика", — добавил он.

По словам парламентария, в отзывах заксобрания просят учесть при доработке законопроекта особенности регионов. «Например, заксобрание Мурманской области указывало на необходимость учесть специфику северных территорий», — уточнил парламентарий.

"Отрицательных отзывов [на законопроект] из регионов со стороны губернаторов и заксобраний не поступало", — заключил Нилов.