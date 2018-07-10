Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки 2-й армии ЦВО с дислокацией в Поволжье

Представители дружественного государства в течение 20 дней будут посещать занятия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений армии, знакомиться с организацией проведения тактических учений, мероприятий боевой подготовки. Военная делегация из Республики Узбекистан в составе нескольких командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов прибыли в Самарскую и Оренбургскую области для изучения опыта боевой подготовки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Российские военнослужащие поделятся с коллегами опытом в рамках достигнутого между командованием ЦВО и руководством Минобороны Узбекистана договоренностями. Представители дружественного государства в течение 20 дней будут посещать занятия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений армии, знакомиться с организацией проведения тренировок и тактических учений, мероприятий боевой готовности в составе разных подразделений, Единых дней специалистов. В выходные дни для военной делегации спланированы экскурсии в Самаре Оренбурге . В рамках двустороннего сотрудничества до конца года также планируется провести штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение на узбекистанском полигоне Фориш и другие мероприятия.