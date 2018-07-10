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СМИ: испытания новых ПЗРК польского производства завершились неудачей
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СМИ: испытания новых ПЗРК польского производства завершились неудачей 

ТАСС 14 часов назад
ВАРШАВА, 10 июля. /ТАСС/. Испытания новых ПЗРК «Перун» польского производства завершились неудачей. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.
По данным газеты, первое испытание новой ракеты осенью прошлого года провалилось из-за взрыва в стартовом двигателе. «Так же завершились тесты в апреле и в июне этого года», — пишет издание.
Договор о поставке польской армии 1 тыс. 300 ракет «Перун» (другое обозначение «Гром-М») и 420 пусковых установок стоимостью в 932 млн злотых (свыше $252 млн) был подписан Министерством национальной обороны страны с компанией Mesko S. A, входящей в концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, в декабре 2016 года.
"ПЗРК «Перун» должны были заменить находящиеся ныне на вооружении ПЗРК «Гром», — указывает газета. — Новые ракеты должны были превзойти американские Stinger. Однако разработчик столкнулся с проблемой качества". Планировалось, что вся партия «Перунов» будет поставлена в войска в 2017 — 2022 годах. По сведениям газеты, разработка новых ПЗРК велась в течение шести лет.
ПЗРК «Перун» предназначается для уничтожения вертолетов, самолетов и беспилотников на высотах от 10 м до 4000 м и на расстоянии от 500 м до 6500 м от оператора. По сравнению с ПЗРК «Гром» новые ракеты обладают большим радиусом действия. На них также установлена цифровая головка самонаведения нового поколения и взрыватель дистанционного действия, подрывающий ракету на подлете к цели, что увеличивает ее поражающую силу.
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