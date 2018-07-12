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Полицейские проводят профилактические беседы с водителями сельхозтехники
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Полицейские проводят профилактические беседы с водителями сельхозтехники 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В Адыгее вопросы обеспечения завершения уборки озимых зерновых культур в оптимальные сроки рассматриваются на самом высоком уровне. В ходе этой масштабной работы важным аспектом безопасности является недопущение ДТП с участием крупногабаритной техники сельскохозяйственного назначения.
Именно поэтому госавтоинспекторы проводят встречи с водителями этой категории транспорта.
Полицейские напоминают о требованиях ПДД, при этом особое внимание водителей акцентируют на соблюдении дистанции во время передвижения на зерноуборочных машинах и максимальном обеспечении беспрепятственного проезда другого транспорта при передвижении по дорогам общего пользования.
В завершении встречи им напомнили об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также вручили профилактические листовки с надлежащими рекомендациями.
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