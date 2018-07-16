«Реал» определился с заменой для Роналду 

Мадридский "Реал" определился с заменой для своего ведущего в прошлом бомбардира Криштиану Роналду, ушедшего в туринский «Ювентус».
Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой португальцу «сливочные» определили вингера лондонского «Челси» Эдена Азара. Изначально заменить пятикратного обладателя «Золотого мяча» планировалось одним из форвардов ПСЖ — Неймаром или Килианом Мбаппе. Однако неготовность парижан расставаться со своими ведущими игроками вынудила королевский клуб обратить внимание на бельгийца.