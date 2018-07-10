Глава «Роснано» считает, что институты развития России доказали свою значимость

"Государственные институт развития — это то, что по-настоящему важно и нужно. Вижу, что происходит в «Сколково» — это успешно развивающийся проект. РВК тоже неплохо продвигающийся проект со своими сложностями. АСИ, которое пытается в отличии от нас заглянуть за 25 лет вперед, — это тоже правильно", — сказал он.

Среди позитивного Чубайс отметил появление в стране инвестиционных фондов, стартапов, «я также вижу 10-12 регионов-лидеров, которое всерьез хотят строить инновационную экономику».

"Да, это бесконечно мало, но сбрасывать это со счетов неправильно. Я знаю, что в РФ не было настоящей ядерной медицины и знаю, что построенная нами на сегодня сеть из ПЭТ-центров — это реально работающая ранняя диагностика", — сказал Чубайс.

Неудачи и успехи инновационного развития

"Законодательство (в России — прим. ТАСС) выстроено не для инновационной экономики", — сказал Чубайс, по его словам, тоже самое касается и регионального законодательства.

"Минусы — крупный частный бизнес так не пошел в инновации. Этого не произошло. Среди госкомпаний есть те, кто этим по-настоящему занимается. Российская академия наук — мы видим ее погружение в бои вокруг реформы, в итоге РАН не стала драйвером инноваций. Но надо отметить, что в РФ построены базовые институты инновационной сферы, которых не было раньше", — сказал глава «Роснано».

Он также выразил сомнения, что Стратегия инновационного развития России до 2020 года будет выполнена.

"По факту 2017 года к 2020 году эту картинку выполнить невозможно. Государство с этим справиться не может, а без государства это сделать невозможно", — сказал он.

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