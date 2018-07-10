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ВВС США напуганы новой российской ракетой класса «воздух-воздух»
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ВВС США напуганы новой российской ракетой класса «воздух-воздух» 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Если ее реальные технические характеристики соответствуют заявленным, то даже новейший F-35 окажется под ударом, пишет издание Washington Free Beacon.
Американские ВВС не на шутку напугала новейшая российская ракета класса «воздух-воздух» Р-37М. Планы Минобороны России оснастить ей самолеты Су-30СМ, Су-35 и Су-57 вызвали обеспокоенность военного ведомства США. Об этом сообщает издание Washington Free Beacon.
По данным издания, такая ракета ранее устанавливалась только на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31. Сейчас же, если ее действительно установят на самолетах производства концерна «Сухой», то они смогут сбивать любые машины ВВС США, в том числе и новейшие истребители F-35, построенные с использованием стелс-технологии.
По информации издания, данная ракета способна поражать цели на расстоянии более 300 километров. Ее скорость в 6 раз превышает скорость звука, и она способна нести боевой заряд массой около 60 килограмм. Для сравнения, лучшие ракеты, стоящие на вооружении ВВС США способны развить только скорость в 4 Маха (то есть в 4 раза выше скорости звука) и поразить цель на расстоянии примерно в 177 километров, говорится в статье.
Помимо этого, Р-37М устойчива к радиоэлектронному воздействию.
«F-35 является одним из самолетов, наиболее уязвимых для этого нового оружия» — приводит издание слова одного из военных специалистов.
Ранее, по словам автора статьи, Р-37М использовались только с МиГ-31. Этот комплекс был предназначен для борьбы с американскими стратегическими бомбардировщиками в воздушном пространстве России. Самолеты Су-30, Су-35 и Су-57 могут использоваться на любом театре военных действий. Они, в частности, применялись в операции российских ВКС в Сирии.
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