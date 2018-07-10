ВВС США напуганы новой российской ракетой класса «воздух-воздух»

Если ее реальные технические характеристики соответствуют заявленным, то даже новейший F-35 окажется под ударом, пишет издание Washington Free Beacon.

Американские ВВС не на шутку напугала новейшая российская ракета класса «воздух-воздух» Р-37М. Планы Минобороны России оснастить ей самолеты Су-30СМ, Су-35 и Су-57 вызвали обеспокоенность военного ведомства США . Об этом сообщает издание Washington Free Beacon.

По данным издания, такая ракета ранее устанавливалась только на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31. Сейчас же, если ее действительно установят на самолетах производства концерна «Сухой» , то они смогут сбивать любые машины ВВС США , в том числе и новейшие истребители F-35, построенные с использованием стелс-технологии.

По информации издания, данная ракета способна поражать цели на расстоянии более 300 километров. Ее скорость в 6 раз превышает скорость звука, и она способна нести боевой заряд массой около 60 килограмм. Для сравнения, лучшие ракеты, стоящие на вооружении ВВС США способны развить только скорость в 4 Маха (то есть в 4 раза выше скорости звука) и поразить цель на расстоянии примерно в 177 километров, говорится в статье.

Помимо этого, Р-37М устойчива к радиоэлектронному воздействию.

«F-35 является одним из самолетов, наиболее уязвимых для этого нового оружия» — приводит издание слова одного из военных специалистов.