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Звание лейтенанта запаса теперь можно получить в магистратуре МИЭТа
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Звание лейтенанта запаса теперь можно получить в магистратуре МИЭТа 

Старое Крюково 14 часов назад
Фото: Старое Крюково
Студенты мужского пола 1-ого курса магистратуры, в этом году, могут на конкурсной основе поступить на военную кафедру МИЭТа и закончить её в звании лейтенанта запаса.
В 2017 году магистранты поступали на военную кафедру МИЭТа с возможностью получить звание сержанта запаса после окончания обучения. В 2018 году студенты магистратуры приглашаются пройти подготовку на военной кафедре с возможностью получить звание лейтенанта запаса после выпуска из университета.
Зачисление на военную кафедру проходит по отдельному конкурсу на основании ЕГЭ и предварительного отбора. Кроме освоения специальных дисциплин по военной подготовке в теории, предусмотрена и практическая стажировка в воинских частях, выезды на учебные сборы.
До 26 июля 2018 года, поступающие в магистратуру МИЭТа, могут подать заявление в приёмную комиссию представителю института военной подготовки.
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