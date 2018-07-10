Звание лейтенанта запаса теперь можно получить в магистратуре МИЭТа

Студенты мужского пола 1-ого курса магистратуры, в этом году, могут на конкурсной основе поступить на военную кафедру МИЭТа и закончить её в звании лейтенанта запаса.

В 2017 году магистранты поступали на военную кафедру МИЭТа с возможностью получить звание сержанта запаса после окончания обучения. В 2018 году студенты магистратуры приглашаются пройти подготовку на военной кафедре с возможностью получить звание лейтенанта запаса после выпуска из университета.

Зачисление на военную кафедру проходит по отдельному конкурсу на основании ЕГЭ и предварительного отбора. Кроме освоения специальных дисциплин по военной подготовке в теории, предусмотрена и практическая стажировка в воинских частях, выезды на учебные сборы.

До 26 июля 2018 года, поступающие в магистратуру МИЭТа, могут подать заявление в приёмную комиссию представителю института военной подготовки.