Ещё
НАТО за четыре года вложила в «военный Шенген» более двух миллиардов евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО за четыре года вложила в «военный Шенген» более двух миллиардов евро 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО за четыре года инвестировала в инфраструктуру по обеспечению военной мобильности в Европе свыше двух миллиардов евро, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Военная мобильность предполагает быстрое перемещение войск и техники туда, где они необходимы. За последние четыре года НАТО инвестировала более двух миллиардов евро в инфраструктуру, что делает это (быстрое перемещение войск — ред.) возможным. Сюда относятся морские терминалы, топливные резервуары и взлетно-посадочные полосы", — сказал он накануне встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.
По словам Столтенберга, участники саммита одобрят создание нового тылового командования в немецком Ульме.
Идею создания «военного Шенгена» первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого, союзнические войска и приписанная к ним военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента «столь же быстро, как и мигранты». Речь идет об упразднении практики получения от национальных властей стран ЕС разрешений на перемещение войск, вооружений, боеприпасов, имущества и регулярных гуманитарных конвоев. К примеру, сейчас переброска американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.
При этом дороги и мосты в странах-членах ЕС потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции7
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России154
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение