Более 30 новых нестационарных торговых объектов установили в Кузьминках

Нестационарные торговые объекты нового образца появились в Кузьминках взамен демонтированных старых павильонов.

— На сегодняшний день в Кузьминках установлено 34 киоска нового образца — это 27 киосков со специализацией «Печать», два киоска «Цветы», пять киосков «Мороженое», — сообщил заместитель главы управы района Кузьминки по вопросам экономики, торговли и услуг Олег Пундель.

Кроме того, в 2018 году в Кузьминках введено в эксплуатацию 20 предприятий торговли и услуг, в том числе восемь предприятий сетевых компаний и три предприятия общественного питания. Завершено строительство торгового объекта шаговой доступности по адресу: Волгоградский проспект, владение 173, где оформлена разрешительная документация и идет работа по сдаче помещений в аренду.