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Более 30 новых нестационарных торговых объектов установили в Кузьминках
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Более 30 новых нестационарных торговых объектов установили в Кузьминках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 6 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Нестационарные торговые объекты нового образца появились в Кузьминках взамен демонтированных старых павильонов.
— На сегодняшний день в Кузьминках установлено 34 киоска нового образца — это 27 киосков со специализацией «Печать», два киоска «Цветы», пять киосков «Мороженое», — сообщил заместитель главы управы района Кузьминки по вопросам экономики, торговли и услуг Олег Пундель.
Кроме того, в 2018 году в Кузьминках введено в эксплуатацию 20 предприятий торговли и услуг, в том числе восемь предприятий сетевых компаний и три предприятия общественного питания. Завершено строительство торгового объекта шаговой доступности по адресу: Волгоградский проспект, владение 173, где оформлена разрешительная документация и идет работа по сдаче помещений в аренду.
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