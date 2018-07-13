В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании законодательства в сфере круизного туризма 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании законодательства в сфере круизного туризма. Документ опубликован пресс-службой правительства.
«Законопроектом предлагается установить, что в перечне портов, утверждаемом Правительством России, должны быть указаны порты или пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается производить посадку пассажиров-туристов и высадку их на берег», — говорится в пояснении к документу.
Проектом закона также устанавливается, что иностранные туристские суда, которые перевозят пассажиров-туристов при плавании во внутренних морских водах и в территориальном море России могут производить выгрузку или погрузку припасов в портах.
Законопроект разработан Минкультом. Правительство отмечает, что указанные изменения направлены на совершенствование законодательства в части правового регулирования деятельности по круизному туризму в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям субъектов Федерации, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ.