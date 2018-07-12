В Курске на неделю перекроют проезд по переулку 1-й Суворовский

Соответствующее постановление подписал мэр города 12 июля.

На время ремонта теплосетей, с 13 по 20 июля, автомобилисты не смогут проехать в районе дома №52 по переулку 1-й Суворовский.