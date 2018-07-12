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В Курске на неделю перекроют проезд по переулку 1-й Суворовский
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В Курске на неделю перекроют проезд по переулку 1-й Суворовский 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Соответствующее постановление подписал мэр города 12 июля.
На время ремонта теплосетей, с 13 по 20 июля, автомобилисты не смогут проехать в районе дома №52 по переулку 1-й Суворовский.
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