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Какие улицы Курска останутся без света? График на 23-27 июля
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Какие улицы Курска останутся без света? График на 23-27 июля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Из-за плановых работ на электросетях некоторые улицы Курска останутся без света с 23 по 27 июля.
В Сеймском округе с 9.30 до 15.00 не будет электричества в домах по улицам:
Комарова 23-25, Ольшанская 26а, Пионеров 53-69/27, 52/а-60;Красная Армия 66-80;Рассыльная 3-41, 2-66;Бочарова 5-27,16-36;Даньшинский тупик 1-9;Серегина 12-16. С 9.00 до 17.00 отключат свет в домах по улицам: Аллейная,1,2-ые Парковые переулки, Обоянская 23-25;Дружбы 1,3/а-7;Народная 6-10/27;Белгородская 20/1-24;Сумская (частный сектор), Автодромная, Садоводческое общество «Коммунальник».
В Железнодорожном округе с 9.00 до 16.00 будут отключать электричество в домах №№62-102, 59-125 по улице Жуковского.
26 июля с 13.30 до 16.00:
Чистая 1-37, 4-34;Чистый переулок 19-21;Малых 15-29, 16-80;Минина 2-22, Нижняя Раздельная 49-59.
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