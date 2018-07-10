Огромное количество оружия сдают российским оккупантам в Деръа

Российское агентство ANNA NEWS (на самом деле агентство официально зарегистрировано в Абхазии — прим. ред.) опубликовало видеозапись, демонстрирующую оружие и боеприпасы, переданные вооружёнными группировками российским оккупантам в Дераа в соответствии с условиями соглашения, подписанного несколько дней назад.

На записи, опубликованной агентством ANNA NEWS и сделанной в аэропорту Хальхаля в Эс-Сувейде, можно увидеть огромное количество военной техники, включая противотанковые ракеты, 10 ракетных комплексов TOW, переносные зенитно-ракетные комплексы и сотни ящиков боеприпасов, принадлежавшие группировкам «Силы суннитской молодёжи» и «Армия мухаджиров и ансаров».

Среди сданного оружия есть несколько танков, бронеавтомобилей и других военных транспортных средств, а также большое количество пушек, десятки тяжелых и средних пулеметов, сотни минометов и большое количество медицинского оборудования и материалов.

Процесс сдачи оружия и техники контролировал Сухейль аль-Хассан по прозвищу «тигр», а также ряд российских офицеров, которые по окончании регистрации на военном вертолете отправились обратно.

Отмечается, что в пятницу Комитет по переговорам на юге Сирии достиг соглашения с российскими оккупационными силами. Оно предусматривает развертывание сил российской военной полиции на сирийско-иорданской границе.

В беседе с «Ориент.нет» Комитет по переговорам подтвердил, что соглашение предусматривает немедленное прекращение огня на юге страны и сдачу тяжёлой техники российским войскам в обмен на вывод ополчений Асада из деревень и городов (Эс-Сахва, Эль-Джиза и Эль-Мусайфира) в восточной части Дераа.

В течение последних месяцев на южном сирийском фронте наблюдается военное затишье, особенно после соглашения о прекращении огня на юге Сирии, заключённого в июле 2017 года, в которое входят провинции Дераа и Эль-Кунейтра . Соглашение было заключено после встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в немецком городе Гамбург в кулуарах саммита G20.