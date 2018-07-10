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Чистый отток капитала из России увеличился на 20%
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Чистый отток капитала из России увеличился на 20% 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии вырос на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,3 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июне 2018 года, по оценке Банка России, составил 17,3 миллиарда долларов США (14,4 миллиарда долларов США годом ранее)", — говорится в сообщении.
В отличие от ситуации годом ранее, динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков, отмечает регулятор.
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