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НАТО примазалось к успехам футболистов на чемпионате в России
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НАТО примазалось к успехам футболистов на чемпионате в России 

Lenta.ru 8 июля 2018
Фото: Lenta.ru
НАТО прокомментировал итоги четвертьфинальных матчей чемпионата мира в России. Обращение к спортсменам опубликовано в Twitter Североатлантического альянса.
«Все оставшиеся на чемпионате четыре сборные представляют страны НАТО. Удачи всем командам!», — говорится в сообщении.
В прикрепленном к посту видео сообщается, что 10 команд-участниц чемпионата в этом году играли за страны альянса, а «многие другие» являются представителями стран-партнеров НАТО.
7 июля сборная России уступила хорватам в четвертьфинале чемпионата мира. По итогам основного и дополнительного времени счет составил 2:2, победителя определили в серии пенальти (4:3 в пользу Хорватии). Команда прошла в полуфинал впервые с 1998 года. За выход в финал ей предстоит сыграть со сборной Англии 11 июля в Москве.
Англия впервые за 28 лет вышла в полуфинал, обыграв сборную Швеции со счетом 2:0.
Первым полуфиналистом чемпионата стала Франция, которая победила сборную Уругвая 6 июля со счетом 2:0. Ее соперником за место в финале станет Бельгия, которая в тот же день выиграла у бразильцев со счетом 2:1.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.
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