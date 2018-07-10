Россия собирается договориться со Шри-Ланкой о военном сотрудничестве

В проекте документа отмечается, что военное сотрудничество РФ и Шри-Ланки будет способствовать «укреплению мира и международной безопасности». Предполагается, что взаимодействие сторон будет вестись по нескольким направлениям, среди которых «обмен информацией по военным вопросам», «развитие отношений в области совместной подготовки войск, инженерной подготовки, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, военной культуры и спорта», «обмен опытом по вопросам миротворческой деятельности и взаимодействия в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН ».

Проект соглашения предусматривает, что РФ и Шри-Ланка будут проводить «официальные визиты делегаций различного уровня», «участвовать в военных учениях или присутствовать на них в качестве наблюдателей», «рабочие встречи военных экспертов», «обучение и подготовку военных кадров», «визиты военных кораблей и военной авиации». Также планируется взаимодействие «в мероприятиях по поиску и спасанию на море», «в мероприятиях по борьбе с пиратством».