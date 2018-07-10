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Законность строительства вышек сотовой связи проверят в Краснодаре
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Законность строительства вышек сотовой связи проверят в Краснодаре 

Деловая газета. Юг 12 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодаре проведут проверку правомерности установки капитальных конструкций с оборудованием для ретрансляции сигналов сотовых операторов. Соответствующее поручение в связи с многочисленными жалобами местных жителей дал в ходе аппаратного совещания мэр Евгений Первышов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Глава поставил задачу проанализировать ситуацию в разных микрорайонах города и усилить контроль строительства таких сооружений. «Это технологически сложное оборудование и по закону для такой конструкции необходимо получить разрешение на строительство с обязательным прохождением через Градостроительный совет. Нужно провести детальный анализ ситуации в этом вопросе в Краснодаре», — сказал Первышов.
По его словам, в случае выявления незаконно возведенных вышек, следует принимать меры по их демонтажу.
Так, ранее жильцы дома по улице Ветеранов, 21 в Прикубанском внутригородском округе пожаловались на незаконное возведение вышки-ретранслятора. По предварительным данным, установили вышку на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. По данному факту уже проводит проверку управление муниципального контроля. Если выяснится, что конструкцию соорудили с нарушением законодательства, власти города обратятся в суд с требованием о сносе.
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