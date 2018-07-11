Искусственный интеллект назвал второго финалиста ЧМ-2018

По словам представителя компании, с вероятностью 62% в матче между сборными Англии Хорватии , который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», победу одержат родоначальники футбола.

В другой встрече ИИ предсказал победу французов над бельгийцами с вероятностью 56%.

Как заявили в Microsoft, искусственный интеллект анализирует большое количество информации, в том числе статистику, состояние здоровья футболистов, запросы в поисковиках, сообщения в соцсетях, лайки и ожидания болельщиков.

Отмечается, что перед началом группового этапа алгоритм уже составлял прогнозы, которые оказались точны в 62,5% случаев.

Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции Бельгии , которая прошла 10 июля в Санкт-Петербурге , завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале французы сыграют с победителем матча Англия — Хорватия.