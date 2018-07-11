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Искусственный интеллект назвал второго финалиста ЧМ-2018
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Искусственный интеллект назвал второго финалиста ЧМ-2018 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Искусственный интеллект Microsoft предсказал финалистов чемпионата мира 2018 года, сообщает газета «Ведомости».
По словам представителя компании, с вероятностью 62% в матче между сборными Англии и Хорватии, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», победу одержат родоначальники футбола.
В другой встрече ИИ предсказал победу французов над бельгийцами с вероятностью 56%.
Как заявили в Microsoft, искусственный интеллект анализирует большое количество информации, в том числе статистику, состояние здоровья футболистов, запросы в поисковиках, сообщения в соцсетях, лайки и ожидания болельщиков.
Отмечается, что перед началом группового этапа алгоритм уже составлял прогнозы, которые оказались точны в 62,5% случаев.
Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, которая прошла 10 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных». "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале французы сыграют с победителем матча Англия — Хорватия.
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