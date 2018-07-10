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Более 500 тонн клубники собрали в Подмосковье с начала сезона
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Более 500 тонн клубники собрали в Подмосковье с начала сезона 

РИАМО 13 часов назад
Фото: РИАМО
В агрохозяйствах Подмосковья продолжается сбор клубники, на данный момент урожай ягоды уже превысил 500 тонн, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
«На сегодняшний день в хозяйствах области собрано 510 тонн ягоды. В совхозе имени Ленина урожай составил 176 тонн. «Русская ягода» городского округа Луховицы собрала более 160 тонн, селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства — 55 тонн, а также другие производители, которых в регионе насчитывается около десяти», — сказал Разин.
В Подмосковье насчитывается восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на производстве рассады.
Цены на клубнику в этом году составляют примерно 300 рублей за килограмм, добавил Разин.
Ранее министр сообщил, что в подмосковных хозяйствах в этом году планируют собрать свыше 1,1 тысячи тонн клубники, что на 20% превышает показатель прошлого года.
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