Более 500 тонн клубники собрали в Подмосковье с начала сезона

В агрохозяйствах Подмосковья продолжается сбор клубники, на данный момент урожай ягоды уже превысил 500 тонн, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин

«На сегодняшний день в хозяйствах области собрано 510 тонн ягоды. В совхозе имени Ленина урожай составил 176 тонн. «Русская ягода» городского округа Луховицы собрала более 160 тонн, селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства — 55 тонн, а также другие производители, которых в регионе насчитывается около десяти», — сказал Разин.

В Подмосковье насчитывается восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на производстве рассады.

Цены на клубнику в этом году составляют примерно 300 рублей за килограмм, добавил Разин.

Ранее министр сообщил, что в подмосковных хозяйствах в этом году планируют собрать свыше 1,1 тысячи тонн клубники, что на 20% превышает показатель прошлого года.