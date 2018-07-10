ВВС НАТО получит собственный позывной для «кризисных ситуаций»

"Завтра (в среду — ред.), благодаря нашему тесному сотрудничеству с Eurocontrol, мы также увеличим мобильность воздушного транспорта. Самолеты, поддерживающие миссии НАТО, получат позывной НАТО и приоритет при управлении воздушным движением в Европе. В мирное время и в кризисный период", — сказал он накануне встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.