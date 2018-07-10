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ВВС НАТО получит собственный позывной для «кризисных ситуаций»
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ВВС НАТО получит собственный позывной для «кризисных ситуаций» 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. ВВС НАТО получат от Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) собственный позывной для мирного времени и в период кризисных ситуаций, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Завтра (в среду — ред.), благодаря нашему тесному сотрудничеству с Eurocontrol, мы также увеличим мобильность воздушного транспорта. Самолеты, поддерживающие миссии НАТО, получат позывной НАТО и приоритет при управлении воздушным движением в Европе. В мирное время и в кризисный период", — сказал он накануне встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.
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