Первую партию «Яндекс. Станций» распродали за несколько часов

Умная колонка от «Яндекса» вызвала ажиотаж. Компания распродала в своем московском магазине первую партию «Яндекс. Станций» всего за несколько часов. Желающие начали занимать очередь с пяти утра.

К десяти утра, когда открылся магазин, очередь растянулась на 300 метров. Сначала «Яндекс. Станции» отпускали по две на руки, потом, когда стало понятно, что на всех желающих их не хватит, стали продавать по одной. Стоит гаджет около 10 тысяч рублей. Как и все смарт-динамики, колонка от «Яндекса» снабжена голосовым помощником, в данном случае, Алисой.

Видеообзор новинки выложил на YouTube российский виолончелист, солист оркестра Большого театра Борис Лифановский. Он поделился с Business FM своими первыми впечатлениями от «Яндекс. Станции»:

Борис Лифановский солист оркестра Большого театра «Допустим, вызов такси. Обещали, что можно будет с ее помощью такси вызывать, но вот пока нельзя. Я уже сейчас поковырялся, выяснил, что пока только с телефона это можно делать, но, наверное, допилят. Мне немножко не понравилось то, что нет прямой возможности выходить в интернет. Допустим, YouTube открыть можно, вернее, ролики с YouTube посмотреть. Сайт какой-то тебе хочется открыть — по крайней мере, я не нашел способ, как это сделать. „Яндекс“ это называет „Яндекс. Станция“, что это умная колонка. Как колонка она звучит очень хорошо».

Почему вы купили умную колонку от «Яндекса»? Этот вопрос Business FM задала директору направления облачных сервисов «Битрикс 24» Александру Демидову

Александр Демидов директор направления облачных сервисов «Битрикс 24» «Я покупал хороший музыкальный центр еще и с голосовым управлением, и это очень интересно для меня, потому что, во-первых, я считаю, что голосовые интерфейсы в будущем будут и популярными, и удобными, и привычными, и все ими будут пользоваться. Плюс это включает в себя подписку на ту же „Яндекс. Музыку“ на год, поэтому для дома это исключительно полезное приобретение».

Учитывая ажиотажный спрос, некоторые покупатели решили сразу же перепродать колонки на Avito.

Ярослав москвич «На выдаче было два человека. Из-за того, что кто-то был более дотошный в плане приобретения, им требовалась проверка чуть ли не до самого конца. Это создавало дополнительную очередь, ожидания и так далее. Запускали по пять человек. Я взял одну себе, а другую — на перепродажу. Идея приобрести вторую пришла в очереди, когда я увидел ажиотаж».