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«Вертолеты России» создают вторую партию Ми-28УБ для Воздушно-космических сил России
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«Вертолеты России» создают вторую партию Ми-28УБ для Воздушно-космических сил России 

ТАСС 14 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) готовит для Воздушно-космических сил (ВКС) России вторую партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.
"Оснащение авиационных учебных центров Минобороны России современной вертолетной техникой повышает качество подготовки летного состава и является одним из приоритетов холдинга по модернизации военного вертолетного парка страны. В настоящий момент на ростовском вертолетном заводе идет производство второй партии вертолетов Ми-28УБ, которые будут переданы российским ВКС в установленные сроки", — сказал он.
Вертолеты Ми-28УБ успешно выполнили отработку огневых задач на одном из полигонов Краснодарского края в Южном военном округе. Новейшие боевые машины были изготовлены на заводе «Роствертол» и в конце 2017 года поставлены в авиационные подразделения Минобороны РФ. В ходе выполнения полетного задания экипажи вертолетов уничтожили цели ракетным и пушечным вооружением. Ранее они совершили контрольные облеты, включавшие в себя серию взлетов и посадок, полеты на высотах до 1 тыс. метров, а также работу систем при нагрузках и перегрузках.
"Огневая мощь — одно из основных преимуществ Ми-28УБ, наряду с его маневренностью и возможностью круглосуточного применения. Вооружение вертолета включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. Управляемое вооружение включает в себя ракеты «Атака» ("воздух — земля") и «Игла-С» ("воздух — воздух"). К неуправляемому вооружению, которым может быть оснащен «Ночной охотник», относятся блоки Б8В20-А с неуправляемыми авиационными ракетами [НАР] калибра 80 мм, а также Б13Л1, снаряженные НАР калибра 122 мм", — отметили в пресс-службе холдинга.
Главное отличие Ми-28УБ — двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины командира экипажа, так и из кабины штурмана-оператора.
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