На базе 106-го учебного центра Сухопутных войск в Оренбурге завершился конкурс по полевой выручке среди подразделений ПВО

Он был посвящен 120-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Маршала артиллерии Василия Казакова

Оренбурге на базе 106-го учебного центра Сухопутных войск завершился конкурс по полевой выручке среди подразделений противовоздушной обороны (ПВО), посвященный 120-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Маршала артиллерии Василия Казакова.

В состязаниях приняли участие команды Восточного, Западного, Центрального и Южного военных округов. Военнослужащие демонстрировали свои навыки по специальной, огневой и физической подготовке. По результатам индивидуальных соревнований и командных дисциплин первыми стали зенитчики Южного военного округа, военнослужащие Восточного военного округа поднялись на вторую ступень пьедестала, команда Западного военного округа стала третьей.

В торжественной церемонии закрытия конкурса приняли участие представители администрации Оренбурга, духовенства, ветераны военной службы и воспитанники регионального отделения детско-юношеского движения «Юнармия». Победителям и призерам вручили кубок и медали.