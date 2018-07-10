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На базе 106-го учебного центра Сухопутных войск в Оренбурге завершился конкурс по полевой выручке среди подразделений ПВО
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На базе 106-го учебного центра Сухопутных войск в Оренбурге завершился конкурс по полевой выручке среди подразделений ПВО 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Он был посвящен 120-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Маршала артиллерии Василия Казакова.
В Оренбурге на базе 106-го учебного центра Сухопутных войск завершился конкурс по полевой выручке среди подразделений противовоздушной обороны (ПВО), посвященный 120-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Маршала артиллерии Василия Казакова.
В состязаниях приняли участие команды Восточного, Западного, Центрального и Южного военных округов. Военнослужащие демонстрировали свои навыки по специальной, огневой и физической подготовке. По результатам индивидуальных соревнований и командных дисциплин первыми стали зенитчики Южного военного округа, военнослужащие Восточного военного округа поднялись на вторую ступень пьедестала, команда Западного военного округа стала третьей.
В торжественной церемонии закрытия конкурса приняли участие представители администрации Оренбурга, духовенства, ветераны военной службы и воспитанники регионального отделения детско-юношеского движения «Юнармия». Победителям и призерам вручили кубок и медали.
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