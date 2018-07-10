Канада пообещала командовать батальоном НАТО в Латвии ещё четыре года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо , прибывший в Ригу с официальным визитом, заявил о решении продлить ещё на четыре года командование размещённым в балтийской республике международным батальоном НАТО . Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, сообщило агентство LETA. ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО Самозанятых предлагают освободить от заключения трудовых договоров Батальон тысячной численности дислоцирован на военной базе в Адажи. Кроме военнослужащих Канады, в него входят албанцы, итальянцы, поляки, словенцы, словаки, чехи и испанцы. Батальоны размещены «для сдерживания России » в странах Балтии и в Польше в соответствии с решением варшавского саммита альянса. В Литве батальоном командует Германия , в Эстонии Великобритания , в Польше, как главном форпосте Америки у границы с РФ, — США