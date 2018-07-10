Канада пообещала командовать батальоном НАТО в Латвии ещё четыре года 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, прибывший в Ригу с официальным визитом, заявил о решении продлить ещё на четыре года командование размещённым в балтийской республике международным батальоном НАТО. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, сообщило агентство LETA.
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Батальон тысячной численности дислоцирован на военной базе в Адажи. Кроме военнослужащих Канады, в него входят албанцы, итальянцы, поляки, словенцы, словаки, чехи и испанцы.