Ещё
Канада пообещала командовать батальоном НАТО в Латвии ещё четыре года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канада пообещала командовать батальоном НАТО в Латвии ещё четыре года 

Парламентская газета 14 часов назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, прибывший в Ригу с официальным визитом, заявил о решении продлить ещё на четыре года командование размещённым в балтийской республике международным батальоном НАТО. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, сообщило агентство LETA.
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО Самозанятых предлагают освободить от заключения трудовых договоров
Батальон тысячной численности дислоцирован на военной базе в Адажи. Кроме военнослужащих Канады, в него входят албанцы, итальянцы, поляки, словенцы, словаки, чехи и испанцы.
Батальоны размещены «для сдерживания России» в странах Балтии и в Польше в соответствии с решением варшавского саммита альянса. В Литве батальоном командует Германия, в Эстонии — Великобритания, в Польше, как главном форпосте Америки у границы с РФ, — США.
Парламентская газета: последние новости
Делегация Совфеда примет участие в летней сессии ПА ОБСЕ в Берлине В Госдуме предлагают ввести упрощённую идентификацию для клиентов страховых компаний В России упростят процедуру оформления прав на гаражи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей43
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России116
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию962
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение