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Утвержден новый цвет служебных автомобилей полиции и Росгвардии
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Утвержден новый цвет служебных автомобилей полиции и Росгвардии 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 06.07.2018 № 790 «О внесении изменений в требования к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан». Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно правительственному постановлению, автомобили полиции, кроме белого цвета, отныне смогут быть и серого. Имеется в виду основной цвет. То есть, машины кроме бело-синих станут серо-синими.
Кроме того, постановление исключает из служебных автомобилей с нанесением на них цветографических схем автотранспорт органов по контролю за оборотом наркотиков, поскольку Госнаркоконтроля как отдельного ведомства уже несколько лет как не существует. Полномочия же наркополицейских переданы, а, вернее, возвращены органам внутренних дел.
Одновременно вводится новая цветовая гамма для машин Росгвардии. В нее включены белый и синий цвета. Ранее "Российская газета" рассказывала о новой раскраске служебных автомобилей Росгвардии.
Собеседники корреспондента «РГ» в правоохранительных органах рассказали, что бело-синий цвет может остаться у ДПС и ГИБДД. А серо-синий — у патрульно-постовой службы. Кстати, серо-синие полицейские машины уже нередко можно увидеть на улицах Москвы. Возможно, правительственное решение — утверждение уже состоявшегося факта.
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