Цвет полицейских машин может измениться

Бело-синей должна быть окраска у машин Росгвардии. На автомобилях должны быть геральдические знаки и надписи «Полиция» или «Росгвардия».

Собеседники корреспондента «РГ» в правоохранительных органах рассказали, что бело-синий цвет может остаться у ДПС и ГИБДД. А серо-синий — у патрульно-постовой службы, других подразделений. Обычно полицейские машины отличаются только надписями, указывающими принадлежность к конкретной службе или подразделению.

Впрочем, серо-синие полицейские машины уже можно увидеть на улицах Москвы

Немедленной и массовой перекраски всех автомобилей не следует ожидать, тем более что подавляющее большинство служебного автотранспорта и так «правильных» цветов. Да и вряд ли у МВД и Росгвардии предусмотрены в бюджете деньги на подобную роскошь. Речь идет о том, чтобы машина, предназначенная для того или иного подразделения, сразу соответственно и красилась еще на заводе.