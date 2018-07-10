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В Москве пройдет конкурс по созданию архитектурных макетов
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В Москве пройдет конкурс по созданию архитектурных макетов 

Ревизор.ru 8 часов назад
Фото: Ревизор.ru
В конкурсе могут принять участие студенты строительных колледжей, архитектурных и строительных университетов, а также ученики архитектурных школ. Макеты можно выполнить из любых материалов: бумага, стекло, металл, дерево, пластик — фантазия авторов ничем не ограничена.
Победители конкурса получат ценные призы: стажировки в известных проектных и строительных организациях Москвы, бесплатное обучение по профильным программам дополнительного образования, планшеты с профессиональным программным обеспечением, билеты на архитектурные выставки и многое другое.
В 2018 году архитектурное состязание проводится в четырех номинациях. В номинации «Москва — экогород: в гармонии с природой» будут оцениваться макеты скверов, больших парковых зон, мест для отдыха, сооружений с эко-архитектурой. «Москва — город будущего: мечтай смело!» — это презентация своего видения города будущего: футуристические сооружения, ультрасовременная инфраструктура, развязки дорог. Авторы макетов спортивных сооружений, от стадиона до городской спортивной площадки, будут соревноваться в номинации «Москва — спортивный мегаполис», а в номинации «Москва — город с богатой историей» комиссия оценит макеты объектов, которые определяют культурный и архитектурный облик столицы.
Работы принимаются с 27 августа по 17 сентября. Выставка работ участников и открытое голосование пройдут с 1 сентября по 17 ноября 2018. Определение победителей и церемония награждения назначены на 17 ноября 2018.
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