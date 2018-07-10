Специалисты соцзащиты проконсультируют жителей Алтуфьева в конце июля

Согласно графику работы мобильных приемных социальной защиты населения на 2018 год, который составлен в Северо-Восточном округе, специалисты приедут в Алтуфьевский район в конце июля. Об этом сообщили в управлении соцзащиты населения СВАО.

— Специалисты различных социально ориентированных организаций проконсультируют всех желающих. Чаще всего москвичи обращаются в мобильные приемные с вопросами о мерах государственной социальной поддержки, социального обслуживания семей с детьми, а также с вопросами по социальным выплатам, — пояснили в УСЗН.

Мобильная приемная в Алтуфьеве будет работать по адресу улица Инженерная, дом 3. Время работы пункта с 11.00 до 13.00. (ео)