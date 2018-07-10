Ещё
Специалисты соцзащиты проконсультируют жителей Алтуфьева в конце июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты соцзащиты проконсультируют жителей Алтуфьева в конце июля 

Управа Алтуфьевского района 9 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Согласно графику работы мобильных приемных социальной защиты населения на 2018 год, который составлен в Северо-Восточном округе, специалисты приедут в Алтуфьевский район в конце июля. Об этом сообщили в управлении соцзащиты населения СВАО.
— Специалисты различных социально ориентированных организаций проконсультируют всех желающих. Чаще всего москвичи обращаются в мобильные приемные с вопросами о мерах государственной социальной поддержки, социального обслуживания семей с детьми, а также с вопросами по социальным выплатам, — пояснили в УСЗН.
Мобильная приемная в Алтуфьеве будет работать по адресу улица Инженерная, дом 3. Время работы пункта с 11.00 до 13.00. (ео)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Освещение восстановили во дворе на Алтушке Юбиляров семейной жизни поздравили песнями и стихотворениями в ЦСО «Алтуфьевский» Брошенный разукомплектованный автомобиль обнаружили на Бибиревской
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Украина создает школу детей для «уничтожения» России30
Индия испугалась российских истребителей40
Порошенко назвал «самый большой страх» России69
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение