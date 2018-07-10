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Минздрав предлагает повысить акцизы на алкоголь крепче 9%
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Минздрав предлагает повысить акцизы на алкоголь крепче 9% 

ГОРОБЗОР.РУ 13 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Министерство здравоохранения выступило с предложением повысить акцизную ставку на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли. Как сообщает пресс-служба ведомства, инициатива будет включена в проект поправок в Налоговый кодекс.
По словам представителей министерства, благодаря распространению ЕГАИС на розничные продажи алкогольной продукции, запрету продажи дешевых алкосуррогатов под видом парфюмерии и косметики, снижению максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств удалось снизить смертность от алкогольных отравлений с 10,6 в 2012 году до 8,4 в 2017 году. Однако ведомство считает, что для сохранения позитивной динамики требуется реализация новых антиалкогольных мер.
— Большинство отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом, по данным Роспотребнадзора, представляют собой острые отравления этанолом — 93,7% случаев, для которых известен источник отравления, — говорится в сообщении.
Сейчас размер акциза на алкоголь крепостью более 9 градусов составляет 523 рубля за литр. Ранее сообщалось, что в планы правительства не входит изменение ставок акцизов до конца 2019 года.
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