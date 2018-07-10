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НАТО поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в Ираке
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НАТО поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в Ираке 

РИА Новости 8 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Небоевая учебная миссия НАТО по подготовке сил безопасности в Ираке, которую предстоит одобрить участникам саммита Североатлантического альянса, будет содействовать предотвращению возрождения угрозы терроризма в стране, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Это будет небоевая миссия. Но это поможет Ираку предотвратить возрождение ИГИЛ* (запрещена в РФ) и других террористических группировок", — сказал он журналистам в преддверии встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.
По словам Столтенберга, «мы начнем новую учебную миссию в Ираке с сотнями инструкторов НАТО, мы также поможем создать военные училища и повысить профессионализм иракских сил».
*Террористическая организация, запрещенная в России
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