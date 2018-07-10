НАТО поможет предотвратить угрозу возрождения терроризма в Ираке

"Это будет небоевая миссия. Но это поможет Ираку предотвратить возрождение ИГИЛ* (запрещена в РФ ) и других террористических группировок", — сказал он журналистам в преддверии встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.

По словам Столтенберга, «мы начнем новую учебную миссию в Ираке с сотнями инструкторов НАТО, мы также поможем создать военные училища и повысить профессионализм иракских сил».

*Террористическая организация, запрещенная в России