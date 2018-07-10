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Лев Лещенко сравнил ЧМ-2018 с Олимпиадой в Москве
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Лев Лещенко сравнил ЧМ-2018 с Олимпиадой в Москве 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
В России во время чемпионата мира по футболу 2018 года царит атмосфера праздника — так же, как это было почти 40 лет назад, когда в Москве проходили Олимпийские игры. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил певец Лев Лещенко.
«Мы видим наряжённые города, гуляющие группы восторженных болельщиков, ликующих фанатов и повсеместные улыбки. На уровне подсознания ты вливаешься в атмосферу праздника, настроение улучшается, чувствуешь себя частью чего-то грандиозного и масштабного. То же было в Москве почти 40 лет назад — во времена легендарной Олимпиады», — сказал он  При этом Лещенко подчеркнул, что главное в проходящем в России ЧМ-2018 всё же не спортивные достижения нашей сборной, а то, что «мы открыли наше государство миру». «Мы радушны, приветливы, доказываем мировому сообществу: Россия — великая страна, а при этом ещё и футбольная держава. И мы делаем это на высоком уровне, что даёт очередной повод для гордости за нашу страну и нашу сборную», — пояснил он.
Кроме того, говоря об организации Олимпиады и чемпионата, певец констатировал, что оба соревнования подготовлены и проведены на потрясающем уровне.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
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