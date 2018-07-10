Посол США в Берлине потребовал от ФРГ запретить вывоз денег в Иран 

Новый посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл, который чуть более месяца назад приступил к своим обязанностям и уже успел вызывать волну критики за публичное вмешательство во внутренние дела ФРГ и ЕС, выступил с новыми громкими заявлениями.
До этого дипломат говорил о своем стремлении поддерживать правоконсервативные партии по всей Европе и призывал немецкое правительство свернуть торгово-финансовые операции с Ираном, в отношении которого Вашингтон ввел санкции. На этот раз Гренелл потребовал от Берлина предотвратить вывоз из страны 300 миллионов евро наличными, которые предполагалось отправить самолетом в Исламскую республику. Речь идет об активах иранского правительства в Европейско-иранском торговом банке при Немецком федеральном банке.
"Мы призываем немецкое правительство на самом высоком уровне вмешаться в ситуацию и пресечь эту попытку", — заявил Гренелл газете Bild.
О том, что Тегеран планирует беспрецедентную финансовую операцию, это издание сообщало ранее со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Там рассказали, что обналиченные средства власти Ирана обещают направить на поддержку своих соотечественников ввиду замораживания их зарубежных счетов по решению Трампа. В министерстве финансов Германии скупо комментируют эту информацию. В ведомстве лишь подтверждают, что намерены изучить саму возможность снятия и вывоза из Германии столь астрономической суммы.