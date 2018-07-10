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Специалисты соцзащиты проконсультируют жителей Лианозова в начале августа
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Специалисты соцзащиты проконсультируют жителей Лианозова в начале августа 

Управа района Лианозово 8 часов назад
Фото: Управа района Лианозово
В Северо-Восточном округе утвержден график работы мобильных приемных социальной защиты населения на 2018 год. Как сообщили в управлении соцзащиты населения СВАО, такая приемная будет работать в Лианозове в начале августа.
— Проконсультируют всех желающих специалисты различных социально ориентированных организаций — это не только управление соцзащиты и территориальный центр соцобслуживания, но и управа, отделение Пенсионного фонда, а также учреждения здравоохранения. Кстати, чаще всего москвичи обращаются в мобильные приемные с вопросами о мерах государственной социальной поддержки, социального обслуживания семей с детьми, а также с вопросами по социальным выплатам, — пояснили в УСЗН.
Мобильная приемная в Лианозове будет работать в диагностическом центре № 5 по адресу: ул. Абрамцевская, д. 16. Время работы пункта с 14.00 до 16.00. (ео)
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