Специалисты соцзащиты проконсультируют жителей Лианозова в начале августа

В Северо-Восточном округе утвержден график работы мобильных приемных социальной защиты населения на 2018 год. Как сообщили в управлении соцзащиты населения СВАО, такая приемная будет работать в Лианозове в начале августа.

— Проконсультируют всех желающих специалисты различных социально ориентированных организаций — это не только управление соцзащиты и территориальный центр соцобслуживания, но и управа, отделение Пенсионного фонда , а также учреждения здравоохранения. Кстати, чаще всего москвичи обращаются в мобильные приемные с вопросами о мерах государственной социальной поддержки, социального обслуживания семей с детьми, а также с вопросами по социальным выплатам, — пояснили в УСЗН.

Мобильная приемная в Лианозове будет работать в диагностическом центре № 5 по адресу: ул. Абрамцевская, д. 16. Время работы пункта с 14.00 до 16.00. (ео)