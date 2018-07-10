США нашли в России «убийцу» F-35

Американское издание отмечает, что новый радар будет способен создавать трехмерный образ воздушной цели и с высокой точностью отслеживать траекторию движущейся ракеты или самолета.

Журнал пишет, что аналогичные работы ведутся частными западными компаниями, а также в интересах военных США Китая . «Тот факт, что Москва и Пекин тоже работают над такой технологией, подчеркивает, что Пентагон в долгосрочной перспективе больше не может поддерживать технологическое лидерство над потенциальными противниками», — полагает The National Interest.

Радиолокационный сигнал в радиофотонных станциях получается за счет преобразования энергии лазера в фотонном кристалле. В России производством подобных систем занимаются концерны « РТИ » и «Радиоэлектронные технологии».

В настоящее время стелс-технологию используют, в частности, американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.