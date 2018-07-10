Украина вводит санкции против российских издательств

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания инициирует санкции в отношении 12 российских юрлиц, распространяющих, по мнению Киева, издания «антиукраинского содержания». Об этом сообщает РИА Новости.

«Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридическим лицам Российской Федерации », — говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что санкции затронут девять издательств и троих владельцев веб-сайтов. Кроме того, ведомство сообщило о расширении списка изданий, якобы несущих угрозу Украине, со 172 до 184.