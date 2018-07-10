Ещё
Украина вводит санкции против российских издательств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина вводит санкции против российских издательств 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания инициирует санкции в отношении 12 российских юрлиц, распространяющих, по мнению Киева, издания «антиукраинского содержания». Об этом сообщает РИА Новости.
«Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридическим лицам Российской Федерации», — говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что санкции затронут девять издательств и троих владельцев веб-сайтов. Кроме того, ведомство сообщило о расширении списка изданий, якобы несущих угрозу Украине, со 172 до 184.
BFM.RU: последние новости
Старт продаж «Яндекс.Станции» вызвал ажиотаж Болтон рассказал американским СМИ о встрече с Путиным СМИ: стритрейсеры сбили на Невском заслуженного педагога Мариинки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом39
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию918
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными69
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение