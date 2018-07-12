Ещё
В Татарстане заложили новый корабль с «Калибрами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане заложили новый корабль с «Калибрами» 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
На Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького в Татарстане в четверг заложили новый малый ракетный корабль «Ставрополь». Это будет последний двенадцатый корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М»), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России. Планируется принять на вооружение «Ставрополь» в 2023 году.
В закладке малого ракетного корабля принял участие заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. В своем выступлении он отметил, что уверен в качественной работе предприятия.
— Все корабли, которые вами сданы, находятся на службе Военно-морского флота, — отметил Алексей Криворучко.
Корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») — многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны. Шесть кораблей вступили в строй, пять уже строятся и один заложен. Главный конструктор — Я. Е Кушнир. Длина — 74,1 метра, ширина — одиннадцать. Автономность плавания — десять суток, экипаж — до 36 человек. Шесть кораблей из серии оснащены крылатыми ракетами «Калибр». До 2019 года ВМФ Российской Федерации получит около десяти малых ракетных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» и современным артиллерийским вооружением.
Российская Газета: последние новости
Под Ульяновском открылся молодежный форум "Инженеры будущего" Виновный в гибели брянского парня офицер попросился в Сирию В Минсельхозе РФ предложили, сколько пшеницы продать из госфонда
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками275
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала46
Умер Виктор Фетисов2
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС149
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение