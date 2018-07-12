В Татарстане заложили новый корабль с «Калибрами»

На Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького в Татарстане в четверг заложили новый малый ракетный корабль «Ставрополь». Это будет последний двенадцатый корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М»), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России. Планируется принять на вооружение «Ставрополь» в 2023 году.

В закладке малого ракетного корабля принял участие заместитель министра обороны России Алексей Криворучко . В своем выступлении он отметил, что уверен в качественной работе предприятия.

— Все корабли, которые вами сданы, находятся на службе Военно-морского флота, — отметил Алексей Криворучко.

Корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») — многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны. Шесть кораблей вступили в строй, пять уже строятся и один заложен. Главный конструктор — Я. Е Кушнир. Длина — 74,1 метра, ширина — одиннадцать. Автономность плавания — десять суток, экипаж — до 36 человек. Шесть кораблей из серии оснащены крылатыми ракетами «Калибр». До 2019 года ВМФ Российской Федерации получит около десяти малых ракетных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» и современным артиллерийским вооружением.