На обустройство «Тропы Ивана-царевича» потратят более 1,6 млн рублей

Завершить работу по обустройству новой велопешеходной дорожки планируется в сентябре. Обустройство новой велопешеходной дорожки «Тропа Ивана-царевича» продолжается в Петрозаводске

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подрядчик выполнил трассировку дорожки, завез половину необходимого отсева.

Также с представителями инициативной группы прорабатывается вопрос благоустройства родника «Лягушка» с организацией возле него зоны отдыха. Создание велопешеходной дорожки ведется в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Стоимость нового объекта — чуть более 1,6 миллиона рублей. Полное завершение работ предусмотрено в сентябре.