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На обустройство «Тропы Ивана-царевича» потратят более 1,6 млн рублей
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На обустройство «Тропы Ивана-царевича» потратят более 1,6 млн рублей 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Завершить работу по обустройству новой велопешеходной дорожки планируется в сентябре. Обустройство новой велопешеходной дорожки «Тропа Ивана-царевича» продолжается в Петрозаводске.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подрядчик выполнил трассировку дорожки, завез половину необходимого отсева.
Также с представителями инициативной группы прорабатывается вопрос благоустройства родника «Лягушка» с организацией возле него зоны отдыха. Создание велопешеходной дорожки ведется в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Стоимость нового объекта — чуть более 1,6 миллиона рублей. Полное завершение работ предусмотрено в сентябре.
По материалам: ptzgovorit.ru
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