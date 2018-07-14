Трамп: О санкциях в отношении России говорить еще слишком рано

— Завтра Вы будете разговаривать с президентом России. Что Вы хотите ему сказать, какой у вас посыл? Насколько близко Вы подошли к тому, чтобы снять некоторые из наложенных в отношении России санкций. Чего ожидаете Вы, госпожа премьер-министр Мэй , предвидите ли Вы какие-либо перемены в отношении Великобритании к антироссийским санкциям?

Дональд Трамп : Да, была назначена встреча, посмотрим, что произойдет. Что касается санкций, об этом еще слишком рано говорить, но в идеале мы стремимся к прекрасным отношениям со всеми странами. Это необязательно произойдет, вероятно, со многими странами этого не получится, но мы можем выстроить отношения, что мы делаем и с премьер-министром Мэй, мы уже успели установить отношения, просто пообщавшись немного, потом у нас будет ланч, и мы уже провели интересные беседы, очень продуктивные беседы. Но если у нас могут установиться прекрасные отношения с Россией, Китаем и со всеми остальными странами, я только за. Это было бы потрясающим активом. Гарантий никаких нет, но, если у нас это получится, это было бы положительным, а не негативным обстоятельством.

Тереза Мэй: Мы… что касается санкций в отношении России, в которых участвовала Великобритания, связанных с их действиями на Украине , мы предельно ясно сказали, что хотим видеть полное соблюдение Минских соглашений. Мы считаем, что действие санкций должно продолжаться, пока мы не увидим полного соблюдения Минских договоренностей, и мы настаивали на этом, находясь в Европейском союзе

— Премьер-министр, Вы говорили о том, в чем вы согласны друг с другом, но Вы также сказали, что будете честно говорить о том, в чем вы несогласны с президентом. Вы можете сказать нам, в чем вы действительно не нашли взаимопонимания? На Ваш взгляд, президент к Вам прислушался?

Господин президент, Вы говорили до этого, что пытки — это действенный метод, Вы хвалили Россию, говорили о намерении запретить некоторым мусульманам въезд в Америку, предлагали ввести наказание за аборт. У многих людей в Великобритании эти взгляды вызывают тревогу. Что Вы скажете зрителям в нашей стране, которые обеспокоены из-за некоторых Ваших взглядов и того, что Вы стали лидером свободного мира?

Дональд Трамп: Это был Ваш вопрос. Вот тут и проявляются отношения.

Тереза Мэй: Что касается заданного мне вопроса, то я подтверждаю, что я прислушивалась к тому, что говорил президент, а президент слушал меня. В этом и состоит смысл разговора и диалога. Мы обсуждали ряд вопросов. После этой пресс-конференции мы продолжим встречу и обсуждение других тем. Возникнут пункты, где мы не согласимся друг с другом, и вопросы, в которых мы расходимся в мнениях. Смысл особых отношений состоит в том, что мы можем вести открытое, честное обсуждение, чтобы мы могли прояснить все вопросы.

Мне также ясно, что существует множество вопросов, в которых Великобритания и Соединенные Штаты поддерживают друг друга, в которых мы согласны друг с другом. На мой взгляд, как я сказала вчера в своей речи, сейчас наступил момент, когда мы можем выстроить даже более крепкие особые отношения, что будет в интересах не только Великобритании и Соединенных Штатов, но и в интересах всего остального мира.

Дональд Трамп: У нас на пост министра обороны был недавно назначен прекрасный генерал, генерал Джеймс Мэттис (James Mattis), и он публично заявлял, что он не верит в пытки, пытки водой, как бы Вы это ни называли, в допрос с применением силы, думаю, так можно это назвать. Я с этим не слишком согласен, но скажу вам, что он это не примет во внимание, потому что я даю ему это право. Он эксперт. Его очень уважают. Он генерал генералов: очень быстро прошел через Сенат, что в нашей стране не очень-то просто. Поэтому я буду полагаться на него. Я считаю, что это действует. Я открыто говорил об этом уже давно, но я согласен с нашими лидерами. А мы победим так или иначе, но я действительно не согласен.

Опять же, что касается Путина и России, я не говорю ни плохо, ни хорошо, ни равнодушно. Надеюсь, у нас будут прекрасные отношения. Это возможно, но столь же возможно и то, что этого не получится. Посмотрим, как все сложится. Я буду представлять американский народ, очень сильно отстаивать его интересы, и если у нас будут отличные отношения с Россией и другими странами, если мы будем вместе бороться против ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ, — прим. ред.), а это зло, которое надо остановить, то я буду считать, что это хорошо, а не плохо.

Я не могу сказать, как сложатся эти отношения. Я многократно сталкивался с ситуацией, когда я думал, что достигну с людьми взаимопонимания, при этом они мне совершенно не нравятся. И в ситуациях, где, как я считал, не может сложиться никаких отношений, складывались прекрасные отношения. Так что, Тереза, никогда не знаешь, как что сложится в таких вопросах, правда? Но я вам скажу кое-что: я буду отстаивать интересы американского народа. Спасибо.

— Господин президент, спасибо, госпожа премьер-министр. Насколько я понимаю, господин президент, Вы утром около часа проговорили с президентом Мексики Энрике Пенья Нието (Enrique Peña Nieto of Mexico). Не могли бы Вы рассказать, на каком этапе находятся ваши отношения? И далее в связи с этим, что Вы скажете критикам, заявляющим, что Вы уже испортили отношения с очень важным союзником США? И, госпожа премьер-министр, могу ли я Вас спросить, обеспокоены ли Вы состоянием отношений между США и Мексикой?

Дональд Трамп: Я считаю, у премьер-министра хватает других дел, чем беспокоиться об отношениях Мексики и Соединенных Штатов. Но я скажу, что мы прекрасно поговорили. Я занимал очень жесткую позицию с Мексикой. Я очень уважаю эту страну, люблю мексиканский народ. Я постоянно работаю с мексиканцами, у нас прекрасные отношения. Но, как вы знаете, Мексика одержала над нами верх в переговорах и благодаря нашим предыдущим руководителям не оставила на нас ни одного живого места. Из-за них мы оказались в дураках. У нас дефицит торгового баланса с Мексикой на 60 миллиардов долларов. Кроме того, у нас очень слабые, очень мягкие границы, наркотики проникают на территорию США, и я не позволю, чтобы это происходило. Генерал Келли (Kelly) прекрасно справляется со своей задачей в министерстве национальной безопасности. Как вы знаете, церемония его назначения состоялась вчера.

На мой взгляд, у нас с президентом Мексики очень хорошие отношения, мы проговорили около часа сегодня утром. Мы будем работать и стараться, чтобы эти отношения были честными и строились по-новому. Но Соединенные Штаты не могут терять бизнес в больших масштабах, огромное количество компаний, когда миллионы людей теряют работу. Со мной этого не будет. Мы перестанем быть страной, которая не знает, что она делает. Поэтому мы проведем новые переговоры по вопросам наших торговых сделок, заново обсудим другие аспекты наших отношений с Мексикой. И в результате, я думаю, это будет хорошо, для обеих стран.

Но разговор состоялся в очень дружественном тоне. Я думаю, и сам президент об этом расскажет, как и его представители. И я очень хочу, чтобы мы провели переговоры в ближайшие месяцы, тогда мы посмотрим, как все сложится. Но я представляю народ Соединенных Штатов Америки, и я буду представлять его, как следует, а не как те, кто представлял его в прошлом, когда мы проигрывали всем странам.

Тереза Мэй: Как сказал президент Трамп, отношения между США и Мексикой касаются только США и Мексики.

— Господин президент, Вы говорили, что поможете нам с торговым договором по Брекситу. Вы сказали, что поддержите нас вместе с НАТО , но как может премьер-министр Великобритании Вам верить, ведь в прошлом, как известно, Вы меняли свое мнение о некоторых вопросах. И можно задать вопрос вам обоим: люди очень хотят знать, как вы сможете поладить друг с другом. Вы настолько разные. С одной стороны, добившаяся всего упорным трудом дочь викария, с другой — нагловатый медийный экстраверт. Вы смогли найти какие-то точки соприкосновения в личном плане?

Дональд Трамп: Вообще-то я не такой наглый, как Вы полагаете. И я скажу, что, на мой взгляд, мы прекрасно ладим. Знаете, я… Это интересно, потому что я очень общительный человек. Думаю, Вы тоже, Тереза. Я часто могу в самом начале сказать, как у меня сложатся отношения с человеком. Я считаю, у нас будут фантастические отношения.

Брексит — по этому поводу я своего мнения почти не изменил. Если Вы вспомните, я занимал неизменную позицию по вопросам торговли уже много-много лет, с молодых лет я говорил о том, что весь остальной мир нас обирает. Я даже не догадывался, что окажусь в положении, когда смогу действительно разобраться с этим вопросом. Но мы поговорим с вашими людьми о Брексите. Брексит стал примером того, что должно было произойти, а я был тогда в Шотландии на открытии Тернберри, когда произошел Брексит. И там было очень много прессы. И я сказал — это было за день до этого, как вы, наверное, помните — я сказал, что Брексит произойдет. Меня осуждали в прессе за этот прогноз. Я сказал, что считаю, что Брексит будет, потому что народ хочет знать, кто приезжает в его страну, он хочет контролировать свою торговлю и многое другое. И смотрите, что произошло на следующий день. Шансы были не очень велики, когда я делал это заявление, потому что, как вы знаете, все считали, что этого не произойдет.

Я думаю, что Брексит — это прекрасное решение для вашей страны. Думаю, когда все прояснится, вы получите свою идентичность, увидите в своей стране тех людей, которых вы хотите тут видеть, и сможете заключать свободные торговые договоры без чьего-либо надзора. У меня был очень плохой опыт. В другой стране. И получить разрешение в Европе было очень, очень трудно. Поэтому я подумал, что Брексит для Великобритании — прекрасное решение. Я думаю, в результате он станет огромным ресурсом, а не огромной ответственностью.

Тереза Мэй: Что касается Вашего вопроса, сам президент уже сказал, что у нас уже сложились хорошие отношения. Но Вы спросили, что у нас есть общего. Думаю, если Вы посмотрите на наш подход, общее — это то, что для нас интересы обычных рабочих людей являются абсолютным приоритетом. Тех людей, которые трудятся часами, выбиваются из сил ради своих семей, порой им кажется, что всё против них. Экономика — наша экономика и наши правительства работают на обычных, работающих людей — для всех в наших странах. Думаю, это нас и объединяет.

Дональд Трамп: Большое спасибо.

Тереза Мэй: Спасибо.