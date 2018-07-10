ТОП 6 стран, пострадавших от торговых войн 

ft.com Москва, 10 июля — «Вести. Экономика»"Торговые войны" — одна из главных тенденций последних лет в мировой экономике. После кризиса 2008 г. экономики большинства стран так и не смогли полностью восстановиться и выйти на прежние темпы роста. Лидеры начали терять свои позиции, пытаясь решить эту проблему путем различного рода торговых ограничений, санкций и прочего. По мнению многих уважаемых экономистов, страдают от этого в той или иной мере все. Ниже приведем список стран, которые пострадали от «торговых войн» больше всего. Россия Начнем с нашей страны. Санкции, которые были введены в отношении России в 2014 г. оказали сильное экономическое давление. И если торговля с США не нас не сильно беспокоит, поскольку товарооборот слишком мал, то в экономических отношениях с ЕС были созданы серьезные проблемы. Товарооборот резко сократился, но затем постепенно начал восстанавливаться, компании научились обходить санкции. Тем не менее, валюты в нашу страну стало поступать гораздо меньше, многие компании потеряли доступ к западному рынку капитала, а рубль девальвировался примерно вдвое, что вызвало двукратную инфляцию. Напомним, что в какой-то момент ЦБ РФ вынужден был поднять ставку до 17%, и на ее снижение затем ушло много времени. Дорогие кредиты на ряду с прочими проблемами привели к тому, что экономика РФ несколько лет пребывала в рецессии. Сейчас она хоть и демонстрирует небольшие темпы роста, они слишком несущественны, чтобы можно было говорить об уверенном росте.
stratfor.com Безусловно, проблемы кроются и в том, что экономика уже давно нуждается в реформах и в прежнем виде даже при высоких ценах на нефть не способна расти. Тем не менее, спусковым крючком стали именно санкции, которые были введены странами ЕС под давлением США. Основной целью Штатов является рынок энергоносителей Старого Света, куда США хотят поставлять свою нефть и сжиженный газ. Европа Европейский союз, возможно, пострадал даже больше, хотя динамика ВВП этого и не отражает. Наиболее сильный удар санкции в отношении России нанесли по сельскому хозяйству ЕС. По имеющимся данным на конец прошлого года, экспорт сельхозпродукции из Европы в Россию cократился более чем в два раза с 2013 года, а ежегодные потери европейских фермеров из-за российского сельскохозяйственного эмбарго составляют не менее 5 млрд евро. Результаты анализа, проведенного Австрийским институтом экономических исследований по заказу Европарламента, в котором изучались экономические последствия санкций и эмбарго для стран ЕС, говорят о том, что санкции обошлись ЕС в 30 млрд евро. В 2013 году объемы экспорта из ЕС в Россию составляли 120 млрд евро, в 2016 г. — всего 72 млрд евро. Влияние оказали и падение цен на нефть и слабый рубль, отмечает издание. При этом наиболее значительную роль в сокращении объемов экспорта сыграли санкции, показало исследование. Также Евросоюз испытал проблемы из-за санкций США в отношении Ирана и был вынужден искать других поставщиков. Но затем вопрос был урегулирован, пока Дональд Трамп не решил ввести новые санкции. Между тем, европейские компании уже вложили немало денег в различные проекты в Иране, да и в целом были налажены торговые связи. Теперь нужно искать пути обхода санкций. Многие небольшие НПЗ уже прекратили закупки нефти у арабской республики. Сложно вести бизнес, когда кто-то постоянно меняет правила игры, это всегда оборачивается потерями. Добавим также, что ЕС и США сейчас стоят на пороге смой настоящей «торговой войны». Ранее США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, однако ЕС пообещал ответить, нанеся удар по автопрому и другим секторам американской экономики. Что из этого выйдет пока сказать сложно, как и оценить потери, которые неминуемы. Иран
Фото: Raheb Homavandi/ [Reuters
Иран — одна из тех стран, которая как раз больше всех пострадала от «торговых войн». США, как всегда, нашли повод для введения санкций. Не столь важно, было это химическое или ядерное оружие, или его не было вовсе. Санкции были введены, и по разным оценкам, экономика Ирана потеряла от них от $160 млрд до $180 млрдПри президенте США Бараке Обаме санкции были сняты, и экономика начала вставать на ноги, наращивать добычу нефти и экспорт. Но Трамп все перевернул с ног на голову. Одних только угроз введения новых санкций хватило, чтобы обвалить местную валюту риал до исторических минимумов, создать дефицит долларов и резко усугубить экономическое положение. МексикаМексика — сосед США, и она страдает от политики протекционизма Трампа не меньше других. Новости последних дней: правительство Мексики объявило о введении таможенных пошлин в размере 15∎25% на стальную продукцию и некоторые сельскохозяйственные товары из США в ответ на введение администрацией американского президента Трампа пошлин на сталь и алюминий, которые в числе других стран касаются Мексики. Согласно оценкам директора мексиканского Института промышленного развития и экономического роста Хосе Луиса де ла Круса, латиноамериканская страна может потерять от $1,5 до 2 млрд в год из-за пошлин США. По мнению Гуахардо, ответные меры Мексики обойдутся экспортерам из соседней страны примерно в $3 млрд, сообщает ТАСС. В 2017 году объем торговли между Мексикой и США достиг рекордного уровня в $557 млрдНапомним также, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал построить на границе с Мексикой стену, причем за счет мексиканцев. На различного рода нападки американского президента местная валюта песо реагировала крайне негативно. КанадаКанада — еще один сосед США, который очень сильно зависит от американской экономики. Пошлины на сталь и алюминий, которые ввел Трамп, коснулись и Канады. Канадское правительство уже подготовило список контрмер. Меры могут коснуться товаров в общей сложности на $12,9 млрд Торговый конфликт может дорого обойтись Канаде, где и так дела сейчас идут не лучшим образом, особенно на рынке жилья, где надулся настоящий пузырь. Аналитики торонтского института С. Д. Хоува опубликовали результаты своего исследования, согласно которым из всех крупных экономик самое сильное негативное воздействие пошлины на сталь и алюминий окажут на Канаду. По мнению аналитиков института, результатом введения пошлин в Канаде станет потеря 6000 рабочих мест и сокращение годового ВВП на 8 млрд канадских долларов ($6,15 млрд). Эксперты высказывают мнение, что Трамп оказывает давление с целью выбить для США нужных условий Североамериканского соглашения о свободной торговле. Китай Китай — самый сложный противник для Вашингтона. Размер экономик двух этих стран сопоставим, поэтому и ответный удар китайцев будет ощутим. В минувшую пятницу «торговая война» между двумя гигантами официально началась, пошлины начали действовать, однако пока потери оценить достаточно сложно. Отметим, правда, что Китай успел довольно сильно ослабить юань, что поможет нивелировать экспортные потери от пошлин. В последние дни, правда, юань несколько укрепился, что очень важно. Дело в том, что сильная девальвация привела бы к финансовой нестабильности, ускорению оттока капитала и прочим негативным последствиям. Добавим, это самая крупная «торговая война» в истории, и она будет давать о себе знать еще долго.