Крупный костромской чиновник выдал жене субсидию в 100 тысяч рублей

Первого заместителя директора регионального департамента АПК наказали за то, что он дал денег своей жене, узнал KOSTROMA.TODAY. Его супруга является учредителем одного из костромских сельскохозяйственных предприятий.

Организация хотела получить из областного бюджета субсидию — более 100 тысяч рублей. После рассмотрения всех необходимых документов департамент АПК выделил деньги. Решение принимал первый заместитель директора департамента.

Получилось, что деньги он выделил не только предприятию, но и своей жене, которая была там учредителем.

Как рассказали корреспонденту КТ в пресс-службе областной прокуратуры, тем самым чиновник нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции», а именно статью «Конфликт интересов».

В российских законах есть очень ограничения на ситуации, когда один из родственников, например, владеет бизнесом, а другой работает в органах государственной власти и может каким-то образом оказать влияние на развитие бизнеса.

Директору регионального департамента АПК было внесено представление. В итоге его заместителя привлекли к дисциплинарной ответственности.