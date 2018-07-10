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Крупный костромской чиновник выдал жене субсидию в 100 тысяч рублей
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Крупный костромской чиновник выдал жене субсидию в 100 тысяч рублей 

Kostroma.Today 9 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Первого заместителя директора регионального департамента АПК наказали за то, что он дал денег своей жене, узнал KOSTROMA.TODAY. Его супруга является учредителем одного из костромских сельскохозяйственных предприятий.
Организация хотела получить из областного бюджета субсидию — более 100 тысяч рублей. После рассмотрения всех необходимых документов департамент АПК выделил деньги. Решение принимал первый заместитель директора департамента.
Получилось, что деньги он выделил не только предприятию, но и своей жене, которая была там учредителем.
Как рассказали корреспонденту КТ в пресс-службе областной прокуратуры, тем самым чиновник нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции», а именно статью «Конфликт интересов».
В российских законах есть очень ограничения на ситуации, когда один из родственников, например, владеет бизнесом, а другой работает в органах государственной власти и может каким-то образом оказать влияние на развитие бизнеса.
Директору регионального департамента АПК было внесено представление. В итоге его заместителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как отметили в областной прокуратуре, сельскохозяйственное предприятие могло бы получить субсидию, если бы жена первого зама директора департамента вышла из состава учредителей.
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