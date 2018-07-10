Американская Northrop Grumman намерена разработать новый истребитель пятого поколения

История американо-японского военно-технического сотрудничества насчитывает много десятилетий. Начавшись после Второй мировой, партнерство продолжается до сих пор, несмотря на попытки Страны восходящего солнца проводить независимую политику на этом направлении.

Сейчас основа Воздушных сил самообороны Японии — построенные по лицензии американские F-15, а также истребители Mitsubishi F-2, являющиеся, по сути, развитием американского F-16. Япония также заказала Lockheed Martin F-35 Lightning II пятого поколения. При этом Токио не теряет надежды получить собственный «национальный» истребитель нового поколения.

Программа, получившая обозначение F-3, настроена именно на достижение этой цели. Отсутствие у японцев опыта создания истребителей пятого поколения побуждает искать отрудничества — прежде всего, опять же, с США . Ранее американская компания Lockheed Martin предложила Японии «гибрид», сочетающий в себе высочайшие летные характеристики F-22 и продвинутую авионику «Лайтнинга».

Сейчас стало известно, что японцам готова помочь Northrop Grumman. Об этом со ссылкой на Reuters сообщило издание Popular Mechanics. Заинтересованность американского оборонного гиганта может проявляться на самых разных направлениях. Очевидно, что ей предстоит столкнуться с интересами Lockheed Martin и, возможно, других вероятных партнеров Японии, которые также могут предложить свои наработки в рамках программы F-3.

Popular Mechanics отмечает, что за спиной у Northrop Grumman — разработка такого известного летательного аппарата, как YF-23. Это прототип истребителя пятого поколения, проигравший конкурс YF-22, которых мы сейчас знаем как F-22 Raptor. Самолет YF-23 так и не увидел свою серию, однако Northrop Grumman, насколько можно судить, никогда не отказывалась от идеи разрабатывать истребители нового поколения. Стоит отметить, что у специалистов компании — большой опыт в проектировании «самолетов-невидимок»: именно ее инженеры создали знаменитый стратегический бомбардировщик B-2.