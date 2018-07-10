Курящими в неположенном месте военнослужащими займётся военная полиция 

Военной полиции могут разрешить привлекать военнослужащих к административной ответственности за курение и распитие алкогольных напитков в запрещённых местах. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
Законопроектом предлагается наделить военную полицию дополнительными полномочиями, для чего вносятся изменения в отдельные положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Таким образом, военная полиция сможет привлекать к административной ответственности военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, а также лиц гражданского персонала за курение и распитие алкогольных напитков в запрещённых местах. Также военная полиция сможет заводить административные дела по факту употребления наркотических и психотропных веществ.
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Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский, представляя законопроект, отметил, что военная полиция сможет рекомендовать командиру воинской части наложить на нарушителей строго дисциплинарное высказывание.
«Сотрудники военной полиции задерживать и доставлять лиц гражданского персонала Вооруженных сил при совершении ими административного правонарушения на территории воинской части», — сказал он.