Ещё
Курящими в неположенном месте военнослужащими займётся военная полиция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курящими в неположенном месте военнослужащими займётся военная полиция 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Военной полиции могут разрешить привлекать военнослужащих к административной ответственности за курение и распитие алкогольных напитков в запрещённых местах. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
Законопроектом предлагается наделить военную полицию дополнительными полномочиями, для чего вносятся изменения в отдельные положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Таким образом, военная полиция сможет привлекать к административной ответственности военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, а также лиц гражданского персонала за курение и распитие алкогольных напитков в запрещённых местах. Также военная полиция сможет заводить административные дела по факту употребления наркотических и психотропных веществ.
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО Самозанятых предлагают освободить от заключения трудовых договоров
Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский, представляя законопроект, отметил, что военная полиция сможет рекомендовать командиру воинской части наложить на нарушителей строго дисциплинарное высказывание.
«Сотрудники военной полиции задерживать и доставлять лиц гражданского персонала Вооруженных сил при совершении ими административного правонарушения на территории воинской части», — сказал он.
Парламентская газета: последние новости
Законы, вступающие в силу 11 июля В Кремле подтвердили встречу Путина с советником Трампа по нацбезопасности 27 июня За организацию азартных игр без лицензии будет грозить тюремный срок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции7
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России152
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение