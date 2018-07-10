В Новгородской области завершилось тактико-специальное учение по топогеодезическому и навигационному обеспечению «Горизонт-2018»

Военные топографы отработали, в частности, создание фотопланов местности с использованием БЛА, выполнили контроль навигационного поля в условиях обнаружения воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника.

Целями учения были определены: проверка степени готовности обучаемых к управлению топогеодезическими воинскими частями и практика управления ими при подготовке к боевым действиям, изучение возможности топогеодезических воинских частей по выполнению задач топогеодезического и навигационного обеспечения с учетом вариантов стратегического развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации

К учению были привлечены профессорско-преподавательский состав и слушатели кафедры (управления топогеодезическим, навигационным и геоинформационным обеспечением) военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации», профессорско-преподавательский состав и курсанты факультета топогеодезического обеспечения и картографии Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, профессорско-преподавательский состав и студенты военной кафедры при Московском государственном университете геодезии и картографии, научно— технический комитет (Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации), научно-исследовательский центр (топогеодезического и навигационного обеспечения) ФГБУ «27 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации », топогеодезические воинские части непосредственного подчинения Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ.

В ходе учения военные топографы выполнили создание фотопланов местности с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА), подготовили к изданию специальную картографическую продукцию, отработали создание макетов местности, провели контроль навигационного поля в условиях обнаружения воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника.

В тактико-специальном учении на местности приняло участие более 300 военнослужащих.