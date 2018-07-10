Nvidia научила нейросеть убирать шум и надписи с изображений

Разработчики из Nvidia и учёные из MIT создали искусственный интеллект, который может убирать шумы с фотографий. Об этом сообщается в блоге компании, хотя исходный код там не опубликован.

Как утверждается, нейросеть может не только убрать цветовой шум, но также избавиться от надписей и прочих элементов. Учитывая, что это один из способов защиты копирайтов, неудивительно, что компания не стала публиковать исходники. Самое интересное, что системе не нужны исходные данные в виде снимка без шумов, она воспринимает сразу некачественные фото и улучшает их.

Для обучения использовались 50 тысяч испорченных фотографий. При этом технология работает не только для художественных снимков, но также для данных МРТ, фотографий с телескопов и так далее. А создатели утверждают, что можно научить нейросеть восстанавливать части фотографии, даже если она не видела их.