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Nvidia научила нейросеть убирать шум и надписи с изображений
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Nvidia научила нейросеть убирать шум и надписи с изображений 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Разработчики из Nvidia и учёные из MIT создали искусственный интеллект, который может убирать шумы с фотографий. Об этом сообщается в блоге компании, хотя исходный код там не опубликован.
Как утверждается, нейросеть может не только убрать цветовой шум, но также избавиться от надписей и прочих элементов. Учитывая, что это один из способов защиты копирайтов, неудивительно, что компания не стала публиковать исходники. Самое интересное, что системе не нужны исходные данные в виде снимка без шумов, она воспринимает сразу некачественные фото и улучшает их.
Для обучения использовались 50 тысяч испорченных фотографий. При этом технология работает не только для художественных снимков, но также для данных МРТ, фотографий с телескопов и так далее. А создатели утверждают, что можно научить нейросеть восстанавливать части фотографии, даже если она не видела их.
Подобная система уже была представлена Nvidia в мае. Там нейросеть сама решает, как восстановить изображение и дополнить его недостающими деталями. А разработка Google умеет раскрашивать чёрно-белые изображения (отдельные фото и последовательности кадров), а также отслеживать перемещения объектов на видеозаписях. Так что не исключено, что в ближайшие годы мы увидим роботов и умные компьютеры, которые не уступают человеку.
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