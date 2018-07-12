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Принят закон об улучшении жилищных условий военнослужащих — преподавателей учебных военных центров
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Принят закон об улучшении жилищных условий военнослужащих — преподавателей учебных военных центров 

duma.gov.ru 11 часов назад
Фото: duma.gov.ru
Поправки в Закон «О статусе военнослужащих» в апреле внесло в ГД Правительство РФ. 12 июля, в четверг, депутаты одобрили их в окончательной редакции.
Как отмечается в пояснительной записке, документ был подготовлен Министерством обороны РФ во исполнение решения Конституционного Суда, установившего, что военные, которые преподают в высших учебных заведениях в учебных военных центрах находятся в неравных правах с теми, кто преподает на военных кафедрах. Последние имеют право на получение дополнительной жилплощади, указывают законодатели.
Потому «законопроектом предусматриваются равные права на обеспечение жильем с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения как военнослужащих — преподавателей военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования, так и военнослужащих — преподавателей факультета военного обучения (военной кафедры) или учебного военного центра при государственной образовательной организации высшего образования», — сказано в пояснительной записке.
Как отметил Председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов, принятый закон «будет способствовать улучшению жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей».
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