Принят закон об улучшении жилищных условий военнослужащих — преподавателей учебных военных центров

Поправки в Закон «О статусе военнослужащих» в апреле внесло в ГД Правительство РФ . 12 июля, в четверг, депутаты одобрили их в окончательной редакции.

Как отмечается в пояснительной записке, документ был подготовлен Министерством обороны РФ во исполнение решения Конституционного Суда, установившего, что военные, которые преподают в высших учебных заведениях в учебных военных центрах находятся в неравных правах с теми, кто преподает на военных кафедрах. Последние имеют право на получение дополнительной жилплощади, указывают законодатели.

Потому «законопроектом предусматриваются равные права на обеспечение жильем с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения как военнослужащих — преподавателей военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования, так и военнослужащих — преподавателей факультета военного обучения (военной кафедры) или учебного военного центра при государственной образовательной организации высшего образования», — сказано в пояснительной записке.