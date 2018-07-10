Генсек НАТО призвал страны ЕС и Канаду увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года 

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза и Канада должны увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля.
"Союзники из ЕС и Канада должны увеличить расходы на оборону на $266 млрд до 2024 года", — сказал он.
Столтенберг также добавил, что НАТО не может назвать никаких конкретных сроков касательно возможности приглашения Грузии в альянс.
"На саммите лидеры НАТО заявят, что альянс продолжит предоставлять поддержку Грузии и выразят ей благодарность за ее вклад в миссию в Афганистане. Никаких сроков для вступления мы пока назвать не можем", — отметил он.