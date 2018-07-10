Ещё
Генсек НАТО призвал страны ЕС и Канаду увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек НАТО призвал страны ЕС и Канаду увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года 

ТАСС 29 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза и Канада должны увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля.
"Союзники из ЕС и Канада должны увеличить расходы на оборону на $266 млрд до 2024 года", — сказал он.
Столтенберг также добавил, что НАТО не может назвать никаких конкретных сроков касательно возможности приглашения Грузии в альянс.
"На саммите лидеры НАТО заявят, что альянс продолжит предоставлять поддержку Грузии и выразят ей благодарность за ее вклад в миссию в Афганистане. Никаких сроков для вступления мы пока назвать не можем", — отметил он.
ТАСС: последние новости
Консорциум "Немецкая инициатива" изучает участие в проекте ВСМ Екатеринбург-Челябинск Во Франции открылись курсы по метанию топоров Эксперт: инцидент в Эймсбери мог быть провокацией
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд208
Российского «Охотника» назвали выдумкой65
США ведут мир к энергетическому кризису39
Немец устроил дебош в центре Петербурга47
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение