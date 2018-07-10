Генсек НАТО призвал страны ЕС и Канаду увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года

БРЮССЕЛЬ , 10 июля. / ТАСС /. Страны-члены Евросоюза Канада должны увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля. "Союзники из ЕС и Канада должны увеличить расходы на оборону на $266 млрд до 2024 года", — сказал он. Столтенберг также добавил, что НАТО не может назвать никаких конкретных сроков касательно возможности приглашения Грузии в альянс. "На саммите лидеры НАТО заявят, что альянс продолжит предоставлять поддержку Грузии и выразят ей благодарность за ее вклад в миссию в Афганистане . Никаких сроков для вступления мы пока назвать не можем", — отметил он.