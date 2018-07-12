Законопроект о страховании жилья пройдет II чтение без ограничения права собственности

Алексей Моисеев. МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) может быть принят во втором чтении без нормы об ограничения права собственности граждан, получивших новое жилье от государства в качестве компенсации за незастрахованное, сообщил журналистам замминистра финансов РФ

"Опять мы застряли на принципе запрета на право собственности. Сейчас экстренно дорабатываем. Вариантов у нас два — либо мы его [законопроект] опять вытаскиваем на осень, либо сейчас принимаем его. Постараемся доработать без этого принципа, а потом, если получится, поправки вносить, если мы договоримся в конечном итоге", — рассказал Моисеев.