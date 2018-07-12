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Законопроект о страховании жилья пройдет II чтение без ограничения права собственности
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Законопроект о страховании жилья пройдет II чтение без ограничения права собственности 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Квартирочка.Ру
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) может быть принят во втором чтении без нормы об ограничения права собственности граждан, получивших новое жилье от государства в качестве компенсации за незастрахованное, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Опять мы застряли на принципе запрета на право собственности. Сейчас экстренно дорабатываем. Вариантов у нас два — либо мы его [законопроект] опять вытаскиваем на осень, либо сейчас принимаем его. Постараемся доработать без этого принципа, а потом, если получится, поправки вносить, если мы договоримся в конечном итоге", — рассказал Моисеев.
Минфин склоняется ко второму подходу, добавил он.
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