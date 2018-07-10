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Производство свинины в Курской области увеличено до 55,8 тысяч тонн
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Производство свинины в Курской области увеличено до 55,8 тысяч тонн 

АиФ 12 часов назад
Фото: АиФ
АПХ «Мираторг», производитель № 1 свинины в России, сообщает, об увеличении в первом полугодии 2018 года производства свинины на территории Курской области до 55,8 тыс. тонн в живом весе, что на 4,3% превышает аналогичный показатель предыдущего года.
Агрохолдинг в рамках доктрины продовольственной безопасности страны последовательно реализует политику наращивания объемов производства свиноводческого дивизиона для полного обеспечения внутреннего спроса высококачественной и доступной продукцией.
На территории Курской области размещены вторые по величине производственные мощности агрохолдинга по разведению и выращиванию свиней: на свинокомплексах компании в регионе в настоящий момент содержится более 593 тыс. голов, что на 7,3% больше, чем в июне 2017 года. Рост производства обусловлен мерами по повышению эффективности на всех этапах деятельности предприятий, внедрением передовых технологий в свиноводстве и запуском новых производственных площадок.
В планах компании до 2023 года закончить строительство крупнейшего в России высокотехнологичного мясоперерабатывающего завода в Октябрьском районе и открыть новые современные свиноводческие площадки, что позволит увеличить производство свинины в регионе более чем на 200 тыс. тонн в живом весе в год. Благодаря запуску новых предприятий в структурных подразделениях агрохолдинга планируется трудоустроить порядка 6,5 тыс. жителей Курской области, а дополнительные налоговые отчисления в региональный бюджет после выхода проекта на полную мощность составят до 900 млн руб. в год.
«Расширение производственных мощностей — это, прежде всего, дополнительные рабочие места для жителей региона. И не только непосредственно в самом агрохолдинге. Деятельность таких крупных предприятий имеет мультипликативный эффект и способствует созданию новых рабочих мест также и в смежных отраслях — торговле, строительстве и других сферах», — прокомментировали в пресс-службе АПХ.
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